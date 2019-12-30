***BASCM* *KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BASCM******KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [BASCM]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?İlgili kararda her iki bağımsız yönetim kurulu üyemiz de olumlu oy kullanmıştır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıÇözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTehlikeli ve tehlikesiz atık işlemeEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.510.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.12.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.755.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı797,7 TLToplam Tutar14.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,76Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBaştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiŞirketimizin ana ortağının iştirakidir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımları YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24.09.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarÇözüm'ün toplam şirket değeri 28.000.000 TL olarak tespit edilmiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarÇözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("") sermayesinde, Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("") tarafından sahip olunan, Çözüm'ün sermayesinin %50'sine tekabül eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet payın, toplam 14.000.000 TL pay devir bedeli ile devralınmasına ("") dair işleme ilişkin yönetim kurulumuzun karar aldığı Şirketimiz tarafından 23.12.2019 tarihinde Özel Durum Açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanmıştır. ÇözümBaştaşPay AlımBu kapsamda, Şirketimiz tarafından Pay Alım Sözleşmesi 30.12.2019 tarihinde imzalanmış ve Çözüm'ün esas sermayesinin %50'sini temsil eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet pay Şirketimiz tarafından toplam 14.000.000 TL bedel karşılığında 30.12.2019 tarihinde Baştaş'tan devralınmıştır. Pay Alım işleminin tamamlanmasıyla birlikte Şirketimizin Çözüm'deki pay sahipliği %50 oranına ulaşmıştır. Çözüm'ün finansal durumu ile yatırımlara ilişkin kararlarına bağlı olarak ve Pay Alım işlemine ilişkin sözleşme ve belgeler tahtında mutabık kalınacak şartlara tabi olmak üzere, Çözüm nezdinde 2020 yılında doğabilecek finansman ihtiyacının dış kaynaklardan sağlanmasının mümkün veya elverişli olmadığı durumda Çözüm'de gerçekleştirilmesi muhtemel bedelli sermaye artırım işlemine %50 oranında katılım sağlanmasına karar verilmiştir. Sürece yönelik gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805877BIST