***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2019 10:53
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San.Tic.A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ve nihai alıcısı Savunma Sanayi Başkanlığı olan özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında teslimi gereken Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'nın Şirketimizce üretilen Prototipi Savunma Sanayi Başkanlığı Kontrol heyeti tarafından yapılan yeterlilik testlerini başarı ile geçerek 1.999.000,-USD tutarındaki ilk faturalandırma işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801430
BIST
16:07108.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 566,88
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:075,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:076,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:07270,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 270,94
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|38.290.908
|% 18,10
|
|LINK
|19,11
|23.288.335
|% 17,89
|
|YUNSA
|10,01
|78.545.189
|% 15,06
|
|DERAS
|3,34
|64.612.114
|% 14,38
|
|SMART
|8,11
|123.806.204
|% 14,23
|
|SANKO
|7,69
|75.410.114
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|811.124
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.810
|% -3,48
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|ASELS
|19,32
|603.979.907
|% 2,82
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|GSRAY
|2,18
|445.753.731
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,12
|426.972.121
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,90
|314.399.083
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,43
|193.693.429
|% -1,22
|
|THYAO
|13,95
|1.084.508.477
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4328
|7,4701
|% 0,26
|
|Frank
|5,7747
|5,8095
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
Seans Raporu
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 531, 91 artarak (% 0.40 ) 132, 893
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16:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, FONET, LINK
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16:19XU100
Endeks 108, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 298.00 milyon TL de
-
16:19SEKUR
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 382 adet işlem
-
16:18INDES
Yüzde 4.67 oranında artışla 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 731, 728 adet işlem