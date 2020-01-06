***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 341600000Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic.A.Ş. Kağıt Matbaa Ambalaj 130000000 130000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGolda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 151811828 136238164 TRY 89,74 Bağlı OrtaklıkBera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. Turizm Otel İşletmeciliği 77500000 49630000 TRY 64,04 Bağlı OrtaklıkKomyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri 84000000 71879000 TRY 85,57 Bağlı OrtaklıkKombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 48200000 30850000 TRY 64 Bağlı OrtaklıkKompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. PVC Üretim Pazarlama 46000000 27645000 TRY 60,1 Bağlı OrtaklıkDivapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. Entegre Ağaç İşleri 43500000 28873710 TRY 66,38 Bağlı OrtaklıkKoveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. Tekstil 40000004 31245008 TRY 78,11 Bağlı OrtaklıkAdaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama 29800000 19940700 TRY 66,92 Bağlı OrtaklıkMPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. Makine İmalat 25371010 16475010 TRY 64,94 Bağlı OrtaklıkKongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKomal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. Gıda Maddeleri Pazarlama 2500000 2440025 TRY 97,60 Bağlı OrtaklıkTalay Otomotiv San.Tic.A.Ş. Otomotiv Yedek Parça Üretimi 300000 240000 TRY 80 Bağlı OrtaklıkRulmenti Barlad S.A. Rulman Üretimi 110312642 100.057.289,75 RON 90,70 Bağlı OrtaklıkMuratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. Karton Ambalaj Üretim Pazarlama 28000000 13720000 TRY 49 İştirakKarsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Kaynak Su Dolum Pazarlama 33450000 3472220 TRY 10,38 İştirakHisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. Mikronize Kalsit üretimi 8000000 850006 TRY 10,63 İştirakKombassan Holdings S.A. Yatırım 141286360 6276100 EUR 4,44 İştirakKomel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Doğalgaz Hizmetleri 12500000 TRY Dolaylı İştirakAnadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. Rulman Üretimi 20500000 TRY Dolaylı İştirakAnadolu LPG Temin Dağıtım San.Tic. A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 1510000 TRY Dolaylı iştirakNew MgM zRt Rulman Üretimi 2235100000 HUF Dolaylı İştirakMzk Sudan Shopping Center Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 89062110 SDG Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807862BIST