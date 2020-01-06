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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 341600000

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic.A.Ş. Kağıt Matbaa Ambalaj 130000000 130000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 151811828 136238164 TRY 89,74 Bağlı Ortaklık
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. Turizm Otel İşletmeciliği 77500000 49630000 TRY 64,04 Bağlı Ortaklık
Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San.Tic.A.Ş. Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri 84000000 71879000 TRY 85,57 Bağlı Ortaklık
Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 48200000 30850000 TRY 64 Bağlı Ortaklık
Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. PVC Üretim Pazarlama 46000000 27645000 TRY 60,1 Bağlı Ortaklık
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. Entegre Ağaç İşleri 43500000 28873710 TRY 66,38 Bağlı Ortaklık
Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. Tekstil 40000004 31245008 TRY 78,11 Bağlı Ortaklık
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama 29800000 19940700 TRY 66,92 Bağlı Ortaklık
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. Makine İmalat 25371010 16475010 TRY 64,94 Bağlı Ortaklık
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. Gıda Maddeleri Pazarlama 2500000 2440025 TRY 97,60 Bağlı Ortaklık
Talay Otomotiv San.Tic.A.Ş. Otomotiv Yedek Parça Üretimi 300000 240000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Rulmenti Barlad S.A. Rulman Üretimi 110312642 100.057.289,75 RON 90,70 Bağlı Ortaklık
Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. Karton Ambalaj Üretim Pazarlama 28000000 13720000 TRY 49 İştirak
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. Kaynak Su Dolum Pazarlama 33450000 3472220 TRY 10,38 İştirak
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. Mikronize Kalsit üretimi 8000000 850006 TRY 10,63 İştirak
Kombassan Holdings S.A. Yatırım 141286360 6276100 EUR 4,44 İştirak
Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Enerji Doğalgaz Hizmetleri 12500000 TRY Dolaylı İştirak
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. Rulman Üretimi 20500000 TRY Dolaylı İştirak
Anadolu LPG Temin Dağıtım San.Tic. A.Ş. Petrol Ürünleri Pazarlama 1510000 TRY Dolaylı iştirak
New MgM zRt Rulman Üretimi 2235100000 HUF Dolaylı İştirak
Mzk Sudan Shopping Center Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği 89062110 SDG Dolaylı İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807862


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DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Frank 6,1320 6,1689 % 0,19  
Riyal 1,5873 1,5952 % -0,03  
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Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,03  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,03  
B. Petrol 69,28 69,28 0,68  
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