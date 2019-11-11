***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2019Karar Sayısı2019 / 27Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN II 14-1 ESASLAR TEBLİĞİ"NİNİKİNCİ BÖLÜMÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 11/11/ 2019 KARAR SAYISI : 2019/27Holdingin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 11.11.2019 tarih ve 2019/27 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2019- 30.09.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde, SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış Dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar ile TTK ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan Konsolide Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.Holdingce hazırlanan 01.01.2019- 30.09.2019 Dönemine ait Dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu ,Kar Zarar ve Diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu , Öz Sermaye Değişim Tablosu ile ara dönem Konsolide Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusundaa-Tarafımızca incelendiğini,b- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinic- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde ilişkin olduğu dönem itibari ile, tebliğ ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet raporunun performansı ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Holdingin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.Komite Başkanı Komite Üyesi (Mali İşlerden Sorumlu)Tahir AYAR Süleyman YILMAZ Erol KAYAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798127BIST