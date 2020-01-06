***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2019 senesine bakıldığında- Peugeot Türkiye 2019 senesinde toplam 28.861 adet satış ile toplam 479.060 adetli Türkiye pazarında %6,02 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 28.861 adet satışın 4.161 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %14,42 büyüklüğe ulaşılmıştır.Buna göre firmamız, Peugeot marka satışlarında, Türkiye birincisi olmuş ve Peugeot Türkiye'nin sattığı her 7 araçdan 1 adedini satma başarısını göstermiştir.- Opel Türkiye 2019 senesinde toplam 18.059 adet satış ile toplam 479.060 adetli Türkiye pazarında %3,77 lik paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan 18.059 adet satışın 2.369 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %13,12 büyüklüğe ulaşılmıştır.Buna göre firmamız, Opel marka satışlarında, Türkiye birincisi olmuş ve Opel Türkiye'nin sattığı her 7 araçdan 1 adedini satma başarısını göstermiştir.- Citroen Türkiye 2019 senesinde toplam 12.033 adet satış ile toplam 479.060 adetli Türkiye pazarında % 2,51 lik paya sahiptir,Citroen markasını, 2019 Haziran ayı başında bünyemize katmış olmamıza karşınCitroen Türkiye toplam satışı olan 12.033 adet satışın 835 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 6,94 büyüklüğe ulaşılmıştır.Buna göre firmamız, Citroen marka satışlarına senenin ikinci yarısında başlamış olmasına rağmen, 6 ay gibi kısa bir sürede Türkiye dördüncüsü olmuş,Citroen Türkiye'nin sattığı her 14 araçdan 1 adedini satma başarısını göstermiştir.- Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan Pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808026BIST