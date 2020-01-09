***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBalıkesir İli Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi Asmalık Mevkiinde bulunan 7.335,62 metrekare 457 parsel arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09.01.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli3.450.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,09Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%3,46Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,53Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%59,60İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,57Alım KoşullarıPeşin alımİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.01.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜzerine işyeri inşaatı yapmak üzere alınmıstır. Faaliyetlere olumlu etki yapacaktır.Karşı TarafŞahısKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıSPK mevzuatı uyarınca Önemli Nitelikte İşlem kapsamında değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa koşulları (Teklif - Kabul)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFiyatın piyasa koşulları içinde pazarlık sonucu belirlenmiş olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, araç bayilik faaliyetinde bulunulması amacıyla, Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi Asmalık Mevkiinde bulunan 7.335,62 metrekare 457 parsel arsanın 3.450.000 TL bedelle satın alınmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811356BIST