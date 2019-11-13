***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2019 19:57
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dilek BALİOĞLU 12.11.2019 tarihli istifa dilekçesi ile 13.11.2019 tarihinde istifasını sunmuştur.13.11.2019 tarih 2019/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Dilek BALİOĞLU'nun istifasının kabulüne, bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Mehmet Levent ERDEMİR'in yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesine, Dilek BALİOĞLU tarafından yerine getirilen komite üyelikleri görevlerinin de bu tarihten itibaren Mehmet Levent ERDEMİR tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798779
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|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
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|PETKM
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|217.907.233
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|1.462
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|270
|-1,20
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|1.827
|6,00
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|Tam
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|1.834
|2,18
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|Yarım
|865
|887
|1,05
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|434
|443
|0,53
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|Gümüş.Ons
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|16,95
|0,13
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|Gümüş Gr.
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|3,12
|-0,00
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|62,59
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