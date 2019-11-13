***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dilek BALİOĞLU 12.11.2019 tarihli istifa dilekçesi ile 13.11.2019 tarihinde istifasını sunmuştur.13.11.2019 tarih 2019/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi Dilek BALİOĞLU'nun istifasının kabulüne, bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Mehmet Levent ERDEMİR'in yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesine, Dilek BALİOĞLU tarafından yerine getirilen komite üyelikleri görevlerinin de bu tarihten itibaren Mehmet Levent ERDEMİR tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798779BIST