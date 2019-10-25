***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 161.234.835 158.553.600 43.114.801 56.319.813Satışların Maliyeti13 -133.464.952 -131.651.386 -41.026.002 -46.478.547TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.769.883 26.902.214 2.088.799 9.841.266BRÜT KAR (ZARAR)27.769.883 26.902.214 2.088.799 9.841.266Genel Yönetim Giderleri-517.922 -617.020 -166.317 -188.276Pazarlama Giderleri-6.254.248 -7.070.661 -1.753.039 -3.184.839Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.125.652 11.363.426 764.040 5.653.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.980.950 -5.885.400 -606.282 -4.174.739ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.142.415 24.692.559 327.201 7.946.912FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.142.415 24.692.559 327.201 7.946.912Finansman Gelirleri4.238.641 8.799.802 837.281 5.314.333Finansman Giderleri-2.293.916 -2.384.088 -1.324.194 -1.919.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.087.140 31.108.273 -159.712 11.341.326Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.750.471 -4.066.415 268.166 -1.174.078Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -4.470.981 -4.861.005 479.451 -2.028.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 720.510 794.590 -211.285 854.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248DÖNEM KARI (ZARARI)20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 15 0,08135000 0,10820000 0,00043000 0,04070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.232.775 25.531.265Dönem Karı (Zararı)20.336.669 27.041.858Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.336.669 27.041.858Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.790.944 11.780.379Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,13 5.698.092 2.780.966Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.973.037 5.226.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.928.851 1.562.068Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 5.044.186 3.664.246Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-465.483 77.624Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-640.633 -554.731Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler406.264Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 32.559Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-231.114 599.796Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.750.470 4.066.415Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-165.172 -370.940Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-165.172 -370.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.894.838 -13.290.972Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.326.979 -2.298.098İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16 -1.745.806 -5.594.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 11.072.785 3.296.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.278 -8.969İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.278 -8.969Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -544.589 -4.439.052Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -155.524 907.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.235.724 -5.740.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16 -6.463.414 -5.639.833İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -6.772.310 -100.853Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -35.042 -88.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.228.660 -1.623.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10 -1.129.500 -438.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10 -2.099.160 -1.184.907Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.232.775 25.531.265YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.573.465 -3.872.514Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri256.801 717.010Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri256.801 717.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.830.266 -4.589.524Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.816.797 -4.589.524Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.469FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.428.758 -32.045.427Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.715.323 0Ödenen Temettüler-27.345.634 -27.903.430Alınan Faiz637.449 543.262Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -4.783.558 -3.019.138Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -1.221.692 -1.666.121YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.769.448 -10.386.676NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.769.448 -10.386.676DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.406.313 32.248.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.636.865 21.861.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.636.865 29.406.313Ticari Alacaklar30.315.982 39.411.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 4.271.239 2.525.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 26.044.743 36.886.414Stoklar6 14.618.652 14.074.063Peşin Ödenmiş Giderler464.435 308.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 464.435 308.911Diğer Dönen Varlıklar1.455.935 323.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 1.455.935 323.254ARA TOPLAM65.491.869 83.524.388TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.491.869 83.524.388DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar25.994 3.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 25.994 3.716Maddi Duran Varlıklar7 26.568.372 18.329.769Arazi ve Arsalar27.090 27.090Tesis, Makine ve Cihazlar13.701.549 9.058.329Mobilya ve Demirbaşlar1.668.845 1.778.613Yapılmakta Olan Yatırımlar3.046.784 7.465.737Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8.124.104 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar406.304 474.728Diğer Haklar406.304 474.728Ertelenmiş Vergi Varlığı14 2.392.104 765.205TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.392.774 19.573.418TOPLAM VARLIKLAR94.884.643 103.097.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.713.912 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.713.912 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 3.713.912 0Ticari Borçlar8.830.222 22.065.946İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 1.193.813 7.657.227İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 7.636.409 14.408.719Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 238.629 273.670Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 0 312.581Kısa Vadeli Karşılıklar7.129.809 2.136.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 1.920.223 1.971.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 5.209.586 165.400Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.151.641 3.250.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.151.641 3.250.801ARA TOPLAM21.064.213 28.039.526TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.064.213 28.039.526UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.515.713 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.515.713 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 8.515.713 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.168.590 3.287.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 4.168.590 3.287.640TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.684.303 3.287.640TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.748.516 31.327.166ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.136.127 71.770.640Ödenmiş Sermaye12 2.500.000 2.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 28.136.683 28.136.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-728.812 -728.812Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-728.812 -728.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-728.812 -728.812Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.884.811 6.162.748Yasal Yedekler12 8.884.811 6.162.748Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.006.776 1.508.967Net Dönem Karı veya Zararı20.336.669 34.191.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.136.127 71.770.640TOPLAM KAYNAKLAR94.884.643 103.097.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-207.299 -207.299 -207.299Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-207.299 -207.299 -207.299Transferler2.777.843 18.716.717 -21.494.560Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.041.858 27.041.858 27.041.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.041.858 27.041.858 27.041.858Kar Payları-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -1.124.760 6.162.748 917.461 27.041.858 63.633.990 63.633.990Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 6.162.748 1.508.967 34.191.054 71.770.640 71.770.640Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-3.625.548 -3.625.548 -3.625.548Transferler2.722.063 31.468.991 -34.191.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.336.669 20.336.669 20.336.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.336.669 20.336.669 20.336.669Kar Payları-27.345.634 -27.345.634 -27.345.634Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 28.136.683 -728.812 8.884.811 2.006.776 20.336.669 61.136.127 61.136.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.336.669 27.041.858 108.454 10.167.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794886BIST