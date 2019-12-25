***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyette bulunduğu Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. N8A Nilüfer - Bursa/Türkiye adresinde bulunan mevcut fabrika binasının 2014 yılında kiralanması sonrasında şirketimizin hâlihazırdaki ticari iştigaline ilişkin ihtiyaçları da dikkate alındığında yeni ofis alanları ihtiyacı doğrultusunda-14 Şubat 2014 tarihli Kira Sözleşmesi kapsamında kiralanmış 7.425 m2 toplam zemin alanına sahip fabrika binası ve ofis alanlarından oluşan ("Kiralanan Yer" olarak anılacaktır) yapının üst katına mal sahibi Derhan Tekstil Konfeksiyon Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından inşa edilecek 1.026 m2 toplam zemin alanına sahip ofislerin ("Ek Kiralanan Yer" olarak anılacaktır) mal sahibinden kiralanmasına ilişkin 30.05.2019 tarihli Ek Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.-Ek Kiralanan Yer'in 968 m2'si Şirketimizin ilişkili tarafı Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 30.05.2019 tarihinde alt kiraya verilmiştir. Bu kapsamda şirketimiz ile Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 30.05.2019 tarihli bir Alt Kira Sözleşmesi imzalanmıştır.Bu hususlara ilişkin 30/05/2019 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır.Mal Sahibi Ek Kiralanan Yer'in inşaatı sırasında ofislerin ses izolasyonu, inşa edilen ofis alanlarına ait tesisatın bakımı için kullanılacak yürüme yolu, inşa edilen ofis alanlarında kullanılacak olan klima sisteminin bağlı olduğu toprak altı soğutma tesisatı yapımı gibi inşaat başlamadan önce gerekliliği öngörülmemiş, inşaat sırasında ihtiyaç doğrultusunda gerekliliği gündeme gelmiş bir takım ek inşaat ve mimarlık işleri için 142.505.- TL (yüzkırkikibinbeşyüzbeş Türk Lirası) +KDV ("Ek Yatırım Bedeli") masraf yapmıştır. Söz konusu Ek Yatırım Bedeli sebebiyle aşağıda detayları belirtilmiş olan ek protokoller imzalanmıştır:1- Ek Yatırım Bedeli'nin 48 aya bölünmek suretiyle mal sahibi ile şirketimiz arasında akdedilmiş Ek Kira Sözleşmesi'nde 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 73.312,50 TL +KDV olarak belirlenmiş bulunan aylık kira bedeline ilave edilmesine ve bu amaçla mal sahibi ile şirketimiz arasındaki Ek Kira Sözleşmesi'nin bir parçası olmak üzere 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları kira bedelinin aylık 76.281,36 TL+KDV olarak belirlendiği bir ek protokol 25/12/2019 tarihinde akdedilmiştir.2- Ek Yatırım Bedeli'nin 48 aya bölünmek suretiyle Şirketimizin ilişkili tarafı Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile akdedilmiş olan Alt Kira Sözleşmesinde 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 73.312,50 TL +KDV olarak belirlenmiş bulunan aylık kira bedeline ilave edilmek suretiyle Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden tahsil edilmesi için Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Alt Kira Sözleşmesi'nin bir parçası olmak üzere 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları kira bedelinin aylık 76.281,36 TL+KDV olarak belirlendiği bir ek protokol 25/12/2019 tarihinde akdedilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805226BIST