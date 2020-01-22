***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 14:23
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813963
BIST
16:14123.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -546,24
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:145,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:146,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:14296,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,37
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7938
|% 0,48
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,59
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -866, 32 kaybederek (% -0.58 ) 148, 812
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16:29XU100
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16:28MRSHL
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 012 adet işlem
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16:25MRSHL
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 777 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 122, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 070.00 milyon TL de