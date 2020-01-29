***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 19:12
***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020 - 22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Anlaşmada özetle
İlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların saat ücretlerine 12 TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.
İlk yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, ikinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815246
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
|: 5,9590
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|Önceki Kapanış
|: 5,9470
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5,9729
En Düşük
5,9367
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 6,5480
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|Önceki Kapanış
|: 6,5410
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6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,66
|Açılış
|: 301,45
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,72
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7438
|7,7826
|% 0,41
|
|Frank
|6,1002
|6,1369
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5863
|1,5943
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|1,87
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,54
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|58,88
|58,88
|0,07
|