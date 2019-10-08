***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 607200000 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA LATİF TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 05.06.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Firmalarda Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil HayırMAHMUD PYARALI MERALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 04.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Merali's Group'ta Yönetici Ortak ve EMEA Bölgeleri Başkanı, İngiltere, BAE ve Afrika'da Uluslararası Firmalarda Danışman Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Teşhisi Komitesi - ÜyeÖMER HULUSİ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bahariye Mensucat A.Ş.'de Genel Müdür, İ.S.Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Bağımsız Üye Değil HayırJOZEF WİLHELMUS JOHANNES SİMONS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hiçbir ek görevi bulunmamaktadır 0.01 Bağımsız Üye Değil HayırAHMET AKÇA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.04.2018 İcrada Görevli Değil Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akça Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Bezmialem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - BaşkanPAUL FOLEY 21.05.2019 Foley Retail Consulting (Perakende Danışmanlığı), Avusturya, kurucu ortak, PJSC Magnit (Perakende), Rusya Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757980 Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - BaşkanBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 1160000000 1160000000 MAD 100 Bağlı OrtaklıkBİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı OrtaklıkGDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFlo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirakAktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş. Kağıt Ürünleri Üretimi 400000000 56000000 TRY 14 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791370BIST