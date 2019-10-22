***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.340 105.785.657 0 105.785.657Transferler14 -30.358.340 30.358.340Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -3.258.585 14.739.519 11.480.934 0 11.480.934Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.370.103 10.037.476 43.822.691 14.739.519 117.266.591 0 117.266.591Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 0 123.850.001Transferler14 1.627.193 20.010.303 -21.637.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -3.640.312 21.813.208 18.172.896 0 18.172.896Kar Payları14 -10.300.000 -10.300.000 0 -10.300.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -15.324.982 11.664.669 53.532.994 21.813.208 131.722.897 0 131.722.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI207.937.977 108.202.028Dönem Karı (Zararı)21.813.208 14.739.519Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.813.208 14.739.519Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.023.839 67.692.803Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 49.682.776 19.801.762Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 3.754.159 2.966.789Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 31.225.390 26.852.917Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 26.074.366 423.494Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 6.716.675 4.841.927Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 0 1.946.579Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.570.473 10.859.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler93.076.857 40.644.496Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -21.743.066 -7.685.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.067.071 -1.438.695Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -69.306.377 -42.229.214Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.259.880 -198.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 164.474.951 92.500.070Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.458.540 -303.376Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları240.913.904 123.076.818Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -26.352.865 -14.727.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -6.623.062 -146.946YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI22.547.807 9.472.126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.763.266Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10,19 0 -1.763.266Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10,19 -34.049.102 -18.662.126Alınan Faiz19 56.596.909 29.897.518FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.779.684 -165.199.168Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 54.646.739 -127.710.502Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.755.148 -7.167.654Ödenen Faiz20 -82.671.275 -30.321.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.706.100 -47.525.014NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.706.100 -47.525.014DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ277.627.501 227.239.220DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ450.333.601 179.714.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 450.333.601 277.627.501Ticari Alacaklar60.962.329 42.259.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 1.998.941 683.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 58.963.388 41.575.960Diğer Alacaklar702.812 55.401.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 431.798 55.078.537İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 271.014 322.946Stoklar7 349.986.120 280.679.743Peşin Ödenmiş Giderler8 8.867.337 7.469.759Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 0 217.081Diğer Dönen Varlıklar13 900.000 0ARA TOPLAM871.752.199 663.654.681TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR871.752.199 663.654.681DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.535.159 2.099.075İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.535.159 2.099.075Maddi Duran Varlıklar9 145.765.785 141.658.397Kullanım Hakkı Varlıkları10 153.056.384 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 37.588.307 30.853.656Peşin Ödenmiş Giderler8 259.612 3.917.070Ertelenmiş Vergi Varlığı21 898.564 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR340.103.811 178.528.198TOPLAM VARLIKLAR1.211.856.010 842.182.879KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.724.894 6.476.006İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar488.353Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 488.353İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar56.236.541 6.476.006Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 56.236.541 6.476.006Ticari Borçlar816.222.069 642.462.338İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 147.673.148 134.993.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 668.548.921 507.468.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 11.791.321 8.684.977Diğer Borçlar10.300.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 10.300.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.341.712 1.247.960Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.909.304 0Kısa Vadeli Karşılıklar45.801.885 24.456.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 13.289.020 11.782.471Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 32.512.865 12.674.193Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.676.041 6.823.115İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.000 117.178İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 5.662.041 6.705.937ARA TOPLAM949.767.226 690.151.060TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER949.767.226 690.151.060UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar108.793.148 9.265.087İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.459.749 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.459.749 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar107.333.399 9.265.087Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 107.333.399 9.265.087Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.059.887 1.059.887Uzun Vadeli Karşılıklar20.512.852 16.029.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 20.512.852 16.029.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 1.827.205TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.365.887 28.181.818TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.080.133.113 718.332.878ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar131.722.897 123.850.001Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Sermaye Avansı13.570.500 13.570.500Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.324.982 -11.684.670Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.324.982 -11.684.670Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -15.324.982 -11.684.670Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 11.664.669 10.037.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 53.532.994 43.822.691Net Dönem Karı veya Zararı21.813.208 21.637.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR131.722.897 123.850.001TOPLAM KAYNAKLAR1.211.856.010 842.182.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.364.219.113 2.729.257.734 1.215.935.587 1.005.338.914Satışların Maliyeti15 -2.976.116.261 -2.441.001.090 -1.080.122.976 -892.234.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)388.102.852 288.256.644 135.812.611 113.104.338BRÜT KAR (ZARAR)388.102.852 288.256.644 135.812.611 113.104.338Genel Yönetim Giderleri16,17 -37.195.095 -29.931.339 -14.285.390 -12.393.580Pazarlama Giderleri16,17 -203.071.309 -179.209.984 -69.852.339 -64.323.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 19.838.628 17.426.099 5.057.063 9.889.882Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -114.936.221 -76.332.744 -34.356.008 -34.831.205ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.738.855 20.208.676 22.375.937 11.446.004Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 58.462.303 30.480.804 19.864.624 13.927.597Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 -787.022 0 -344.092FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.201.158 49.902.458 42.240.561 25.029.509Finansman Giderleri20 -82.671.275 -30.321.012 -27.721.425 -12.706.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.529.883 19.581.446 14.519.136 12.323.393Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.716.675 -4.841.927 -3.256.537 -3.332.953Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -8.532.366 -5.204.968 -1.180.185 -3.932.922Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.815.691 363.041 -2.076.352 599.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.813.208 14.739.519 11.262.599 8.990.440DÖNEM KARI (ZARARI)21.813.208 14.739.519 11.262.599 8.990.440Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.813.208 14.739.519 11.262.599 8.990.440Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar/Zarar 22 0,36400000 0,24600000 0,18800000 0,14820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.640.312 -3.258.585 -1.342.216 -1.024.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.550.390 -4.073.231 -1.677.770 -1.281.099Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler910.078 814.646 335.554 256.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 910.078 814.646 335.554 256.220Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.640.312 -3.258.585 -1.342.216 -1.024.879TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.172.896 11.480.934 9.920.383 7.965.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.172.896 11.480.934 9.920.383 7.965.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794304BIST