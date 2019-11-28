***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtım tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sistemin hesapladığı tutarın 0,01 kuruşluk yuvarlamasından kaynaklıdır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net tutarın hesaplanmasında Yürürlükteni Genel Kar Payı Stopaj Oranı uygulanmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BIZIM, TREBZMT00017 Peşin 0,1716666 17,16666 15 0,1459166 14,59166Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 02.12.2019 04.12.2019 03.12.2019(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BIZIM, TREBZMT00017 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun önerdiği Kar Dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantımızda katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiş olup, Şirketimizin pay sahiplerine , tamamı geçmiş yıllar karından karşılanmak üzere brüt 10.300.000 TL (Onmilyon Üçyüzbin Türk Lirası)' nin 02 Aralık 2019 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Önerisi Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.037.475,68* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 27.881.205 32.523.175,34. Vergiler ( - ) 6.243.7095. Net Dönem Kârı 21.637.496 32.523.175,36. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.626.159 1.626.158,778. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 20.011.337 30.897.016,54Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 20.011.33711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.005.669* Nakit 10.005.669* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 294.33116. Genel Kanuni Yedek Akçe 730.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 8.981.33720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 8.755.000 43,75 0,1459 14,59TOPLAM 8.755.000 43,75 0,1459 14,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800860BIST