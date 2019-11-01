***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmakta olan Sayın Özden Dündar Şirketimizdeki görevinden 1 Ocak 2020 tarihi itirabiyle ayrılmaya karar vermiştir. Sayın Özden Dündar 'ın yerine halihazırda Şirketimizin Bütçe Raporlama ve Kar Planlama Kıdemli Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Önder Arıkan 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren vekalet edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796249BIST