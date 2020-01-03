***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01 Kasım 2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda , Şirketimizde Bütçe Raporlama ve Kar Planlama Kıdemli Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Önder Arıkan'ın Mali İşler Direktörlüğü pozisyonuna vekalet edeceğini açıklamıştık. Sn. Önder Arıkan 03/01/2020 tarihinde asaleten Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807554BIST