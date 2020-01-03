***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoIşıl Bük Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü 0216 - 559 1060 ir@bizimtoptan.com.tr / isil.buk@bizimtoptan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203758 / 701033Önder Arikan Yatırımcı İlişkileri Üyesi / CFO 0216- 559 1060 ir@bizimtoptan.com.tr / onder.arikan@bizimtoptan.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 60000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807555BIST