***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 164.375.464 142.306.282 58.585.082 48.041.327Satışların MaliyetiNot.28 -108.043.247 -90.487.604 -40.035.815 -29.441.924TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.332.217 51.818.678 18.549.267 18.599.403BRÜT KAR (ZARAR)56.332.217 51.818.678 18.549.267 18.599.403Genel Yönetim GiderleriNot.29 -7.324.094 -6.119.325 -2.417.082 -2.212.238Pazarlama GiderleriNot.29 -783.295 -535.390 -278.080 -131.010Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 13.808.675 24.315.582 1.922.838 12.899.355Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -7.253.287 -10.397.905 -633.071 -4.655.855ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.780.216 59.081.640 17.143.872 24.499.655Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 79.589 218.497 0 20.193Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 0 -807 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 -453.279 -219.652 -218.322 -20.448FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.406.526 59.080.485 16.924.743 24.499.400Finansman GelirleriNot.33 8.507.370 12.394.032 4.793.233 10.423.556Finansman GiderleriNot.33 -17.062.395 -55.744.413 -5.151.057 -37.094.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.851.501 15.730.104 16.566.919 -2.171.547Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.499.994 3.897.563 -3.658.339 5.543.292Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.460.908 -3.303.023 -1.717.425 -598.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -2.039.086 7.200.586 -1.940.914 6.142.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.351.507 19.627.667 12.908.580 3.371.745DÖNEM KARI (ZARARI)38.351.507 19.627.667 12.908.580 3.371.745Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.250.689 6.345.459 5.481.226 888.808Ana Ortaklık Payları23.100.818 13.282.208 7.427.354 2.482.937Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,55660000 0,32010000 0,17900000 0,05980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.927.411 34.885.668Dönem Karı (Zararı)38.351.507 19.627.668Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.066.990 39.509.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 5.678.679 5.144.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.013.038 500.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 628.498 -165.733Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -30.809 -28.246Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 415.349 694.296Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler6 -56.889 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.751.382 37.761.692Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -7.807.881 -12.237.796Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 13.373.775 48.854.265Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -40.822 -97.972Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -2.773.690 1.243.195Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 415.349 219.652Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 7.499.994 -3.897.563Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler765.437 -218.497Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 765.437 -218.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.489.339 -20.394.271Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 12.653.580 -10.467.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 427.589 -254.993Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 737.774 -11.632.584Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.493.238 -125.730Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.366.225 4.524.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 828.883 213.340Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.141.148 -1.396.395Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 8.795.980 -1.231.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İ -69.631 -90.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-898.971 67.464Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları78.907.836 38.743.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler458.661 -549.576Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.439.086 -3.307.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-765.437 -12.816.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri58.237 1.232.620Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 58.237 1.232.620Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-823.674 -14.049.451Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -823.674 -14.049.451Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.588.601 -18.117.048İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.390.908 70.160.620Kredilerden Nakit Girişleri8 40.390.908 70.160.620Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.204.307 -80.440.788Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -96.204.307 -80.440.788Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -542.443Ödenen Temettüler-4.980.000 -2.250.000Ödenen Faiz33 -3.280.407 -5.190.030Alınan Faiz33 642.600 145.593Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.842.605 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.573.373 3.951.789NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.573.373 3.951.789DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.741.113 1.201.446DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.314.486 5.153.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 11.371.375 2.741.113Ticari AlacaklarNot.10 74.351.863 87.005.443İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25.786.664 35.467.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar48.565.199 51.537.510Diğer AlacaklarNot.11 781.857 1.209.446İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar438.670 791.284İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar343.187 418.162StoklarNot.13 35.414.023 36.151.797Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 2.811.630 503.107Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 3.772.641 3.329.302Diğer Dönen VarlıklarNot.26 629.201 765.097ARA TOPLAM129.132.590 131.705.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR129.132.590 131.705.305DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 7.191 7.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.191 7.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 900.611 938.541Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 68.500.000 68.500.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 76.582.955 81.443.887Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 6.176 7.223Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.176 7.223Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 184.715 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 10.750.769 12.698.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR156.932.417 163.594.965TOPLAM VARLIKLAR286.065.007 295.300.270KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 1.218.386 9.952.936Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.914.000 32.190.960Ticari BorçlarNot.10 11.892.689 10.526.464İlişkili Taraflara Ticari Borçlar369.652 31.089İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.523.037 10.495.375Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 1.416.417 587.534Diğer BorçlarNot.11 2.295.349 1.154.201İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.217.493 534.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.077.856 619.740Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 9.910.813 1.114.833Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 5.460.908 5.216.770Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.383.440 1.269.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar433.080 288.563Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar950.360 981.169Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 38.938 937.909ARA TOPLAM40.530.940 62.951.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.530.940 62.951.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 16.746.110 37.717.413Uzun Vadeli Karşılıklar8.260.555 7.361.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 2.279.786 1.795.805Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 5.980.769 5.565.421TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.006.665 45.078.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER65.537.605 108.029.978ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 136.539.510 118.500.479Ödenmiş Sermaye45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)946.792 526.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.767.528 15.101.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.418.895 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)-651.367 -317.048Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.621.224 5.031.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları48.936.200 29.403.717Net Dönem Karı veya Zararı23.100.818 26.269.241Kontrol Gücü Olmayan Paylar83.987.892 68.769.813TOPLAM ÖZKAYNAKLAR220.527.402 187.270.292TOPLAM KAYNAKLAR286.065.007 295.300.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 -511.962 15.418.895 4.409.253 19.390.106 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240Transferler27 0 0 0 0 0 0 622.681 14.513.640 -15.136.321 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 424.035 0 0 0 13.282.208 13.706.243 6.361.085 20.067.328Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 13.282.208 13.282.208 6.345.459 19.627.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 424.035 0 0 0 0 424.034 15.627 439.661Kar Payları27 0 0 0 0 0 0 0 -2.250.000 0 -2.250.000 0 -2.250.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 0 0 0 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 175.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 -30 0 -30Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 351.792 -87.928 15.418.895 5.031.934 31.653.717 13.282.208 107.817.566 60.013.972 167.831.538Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292Transferler27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -334.321 0 0 0 23.100.818 22.766.497 15.218.082 37.984.579Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 23.100.818 23.100.818 15.250.689 38.351.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -334.321 0 0 0 0 -334.320 -32.609 -366.929Kar Payları27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 252.533 0 252.533 0 252.533Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -651.361 15.418.895 6.621.225 48.936.200 23.100.818 136.539.510 83.987.892 220.527.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 38.351.507 19.627.667 12.908.580 3.371.745DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-366.928 439.661 -31.485 403.454Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-458.660 549.576 -39.356 504.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler91.732 -109.915 7.871 -100.864Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri91.732 -109.915 7.871 -100.864Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-366.928 439.661 -31.485 403.454TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.984.579 20.067.328 12.877.095 3.775.199Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.218.082 6.361.085 5.508.563 894.154Ana Ortaklık Payları22.766.497 13.706.243 7.368.532 2.881.045http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796996BIST