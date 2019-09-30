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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2019 15:20
GÜNCEL HABERLER

***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 23.07.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında döviz kredilerinin  anapara+faiz ve diğer masraflarını karşılayacak şekilde kredi tutarının döviz cinsinden ilgili  hesaplarda bloke olarak tuttuğumuzu açıklamıştık.
  
Bugün itibariyle 15 Nisan 2013 ve 30 Aralık 2013 Tarihlerinde T.İş Bankasından kullanmış olduğumuz, 6 yıl vadeli (vade bitim tarihi 15 Ekim 2019)  USD 10.000.000 otel kredisinin kalan son iki taksidi USD 954.545,41 ( faiz dahil USD 972.584,27) olarak yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda vadesinden önce ödeme yapılarak, kredi kapatılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789207


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