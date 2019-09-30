***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.07.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında döviz kredilerinin anapara+faiz ve diğer masraflarını karşılayacak şekilde kredi tutarının döviz cinsinden ilgili hesaplarda bloke olarak tuttuğumuzu açıklamıştık.Bugün itibariyle 15 Nisan 2013 ve 30 Aralık 2013 Tarihlerinde T.İş Bankasından kullanmış olduğumuz, 6 yıl vadeli (vade bitim tarihi 15 Ekim 2019) USD 10.000.000 otel kredisinin kalan son iki taksidi USD 954.545,41 ( faiz dahil USD 972.584,27) olarak yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda vadesinden önce ödeme yapılarak, kredi kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789207BIST