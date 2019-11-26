***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 15:14
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.11.2018 tarihinde kamuya açıklanan %21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks iplik A.Ş.'nin yatırım kararı ile ilgili olarak, Üretimi tesisi inşaatına bu hafta içinde başlanacaktır. Ayrıca üretilmesi planlanan iplik cinsi ile ilgili olarak makine alım görüşmelerine bugün itibariyle başlanılmıştır. Yatırımın birinci fazı 2020 nin ilk yarısı sonuna kadar bitecek olup, 2020 yılının ikinci yarısında tesiste üretime başlanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800459
BIST
17:30106.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 672,59
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:305,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0137
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:306,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:30269,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,49
|Açılış
|: 269,00
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.193.153
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|27.032.067
|% 14,61
|
|ADEL
|17,25
|29.991.783
|% 14,24
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|ESCOM
|1,13
|33.346.903
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|6.513.478
|% -5,53
|
|ETILR
|2,90
|22.164
|% -4,92
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|GARAN
|10,01
|409.422.920
|% 0,81
|
|EREGL
|7,93
|355.677.622
|% 2,85
|
|ASELS
|18,80
|354.504.979
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,48
|168.846.602
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|161.758.785
|% 1,63
|
|SISE
|4,81
|333.172.767
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3695
|7,4065
|% -0,20
|
|Frank
|5,7425
|5,7771
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5288
|1,5364
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-0,65
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,71
|
|Yarım
|860
|882
|-0,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|0,21
|
Seans Raporu
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17:39XU100
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