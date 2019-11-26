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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2019 15:14
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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   27.11.2018 tarihinde kamuya açıklanan %21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks iplik A.Ş.'nin yatırım kararı ile ilgili olarak, Üretimi tesisi inşaatına bu hafta içinde başlanacaktır. Ayrıca üretilmesi planlanan iplik cinsi ile ilgili olarak makine alım görüşmelerine bugün itibariyle başlanılmıştır. Yatırımın birinci fazı 2020 nin ilk yarısı sonuna kadar bitecek olup, 2020 yılının  ikinci yarısında tesiste üretime başlanılacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800459


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