***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.11.2018 tarihinde kamuya açıklanan %21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks iplik A.Ş.'nin yatırım kararı ile ilgili olarak, Üretimi tesisi inşaatına bu hafta içinde başlanacaktır. Ayrıca üretilmesi planlanan iplik cinsi ile ilgili olarak makine alım görüşmelerine bugün itibariyle başlanılmıştır. Yatırımın birinci fazı 2020 nin ilk yarısı sonuna kadar bitecek olup, 2020 yılının ikinci yarısında tesiste üretime başlanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800459BIST