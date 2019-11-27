***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız, Adana Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İplik Büküm tesisimiz çatısına Güneş Enerjisinden Elektrik Tesisi (GES) kuracaktır. Tesisin kurulu gücü yaklaşık olarak 1,6 MGW olacaktır ve yıllık ortalama 2.200.000kwh elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.Yapılması planlanan GES tesisinin toplam yatırım maliyeti USD 655.000 olacaktır ve yatırımın geri dönüş süresi 4,7 yıldır. Bu tesis ile yıllık elektrik giderinden %20'lik bir tasarruf sağlanacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800599BIST