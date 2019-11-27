***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 11:57
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız, Adana Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İplik Büküm tesisimiz çatısına Güneş Enerjisinden Elektrik Tesisi (GES) kuracaktır. Tesisin kurulu gücü yaklaşık olarak 1,6 MGW olacaktır ve yıllık ortalama 2.200.000kwh elektrik üretilmesi hedeflenmektedir.
Yapılması planlanan GES tesisinin toplam yatırım maliyeti USD 655.000 olacaktır ve yatırımın geri dönüş süresi 4,7 yıldır. Bu tesis ile yıllık elektrik giderinden %20'lik bir tasarruf sağlanacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800599
BIST
13:17105.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -165,56
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:175,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
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5,7740
En Düşük
5,7499
13:176,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,3300
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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En Düşük
6,3350
13:17270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,74
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,92
|27.055.102
|% 16,32
|
|LINK
|17,27
|9.291.414
|% 14,75
|
|ASUZU
|12,15
|58.954.438
|% 12,60
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.249.883
|% -6,67
|
|VAKFN
|2,57
|12.747.137
|% -5,17
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|SISE
|4,90
|219.763.613
|% 1,03
|
|GARAN
|9,99
|147.197.212
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|ASELS
|18,72
|136.353.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,48
|77.955.235
|% 0,00
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|KARSN
|1,40
|64.216.704
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,65
|28.822.200
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3910
|7,4280
|% 0,03
|
|Frank
|5,7495
|5,7842
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5316
|1,5393
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-2,64
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,57
|
|Yarım
|862
|884
|2,70
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,18
|