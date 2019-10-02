***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2019 17:37
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şerife Eda Demirdelen Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 13.01.2014 0(322)394 46 46 yatirimci@biliciyatirim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 205510 - 701173
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789671
BIST
18:05103.509
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.446
En Düşük
103.184
18:055,7086
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,7070
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|Önceki Kapanış
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5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2624
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
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|Açılış
|: 275,05
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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276,53
En Düşük
271,26