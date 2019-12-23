***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2019 12:31
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Polyester İplik Üretimi 16000000 3382400 TRY 21,14 İştirak
Anavarza Otelcilik A.Ş. Otel İşletmeciliği 4500000 2250000 TRY 50,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804767
BIST
12:29111.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 550,01
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.755
En Düşük
111.266
12:295,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:296,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:29283,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,02
|Açılış
|: 283,26
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,78
|80.567.022
|% 13,52
|
|FMIZP
|43,88
|15.237.830
|% 12,51
|
|QNBFL
|82,00
|2.542.695
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|229.937.888
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.508.978
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ESCOM
|1,32
|2.087.879
|% -4,35
|
|IPEKE
|8,38
|252.528.228
|% 0,12
|
|VESTL
|14,30
|245.348.190
|% 7,12
|
|KOZAA
|10,28
|240.822.301
|% 1,48
|
|KARSN
|1,75
|229.937.888
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.746.164
|% 7,41
|
|KARSN
|1,75
|229.937.888
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.746.164
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,00
|103.224.808
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.259.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,54
|125.811.994
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7031
|7,7417
|% 0,01
|
|Frank
|6,0276
|6,0639
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,88
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|