***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBiteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Polyester İplik Üretimi 16000000 3382400 TRY 21,14 İştirakAnavarza Otelcilik A.Ş. Otel İşletmeciliği 4500000 2250000 TRY 50,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804767BIST