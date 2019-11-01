***BMELK* *BURVA* *VANGD* *SAFKR* *AVHOL* *MEGAP* *TKURU* *ATLAS* *ULAS* *IZFAS* *OZRDN* *IZTAR* *RODRG* *SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası









***BMELK******BURVA******VANGD******SAFKR******AVHOL******MEGAP******TKURU******ATLAS******ULAS******IZFAS******OZRDN******IZTAR******RODRG******SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ATLAS, ULAS, SNPAM, BURVA, AVHOL, BMELK, IZFAS, IZTAR, MEGAP, OZRDN, RODRG, SAFKR, TKURU, VANGD]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören ATLAS.E, ULAS.E, SNPAM.E, BURVA.E paylarında 04/11/2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcı aracı kurumların talebine istinaden piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılmıştır. Söz konusu paylar bu tarihten itibaren ilgili pazarda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye devam edecektir. Ayrıca, yeni pazar yapılanması ile birlikte Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki paylarda 04/11/2019 tarihinden itibaren yalnızca tek fiyat işlem yöntemi uygulanacağından bu pazarda AVHOL.E, BMELK.E, IZFAS.E, IZTAR.E, MEGAP.E, OZRDN.E, RODRG.E, SAFKR.E, TKURU, VANGD.E paylarında sürdürülmekte olan piyasa yapıcılık faaliyeti Pay Piyasası Prosedürü uyarınca 04/11/2019 tarihinden itibaren son bulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796222BIST