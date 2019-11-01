***BMELK* *BURVA* *VANGD* *SAFKR* *AVHOL* *MEGAP* *TKURU* *ATLAS* *ULAS* *IZFAS* *OZRDN* *IZTAR* *RODRG* *SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası
01.11.2019 18:37
***BMELK******BURVA******VANGD******SAFKR******AVHOL******MEGAP******TKURU******ATLAS******ULAS******IZFAS******OZRDN******IZTAR******RODRG******SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATLAS, ULAS, SNPAM, BURVA, AVHOL, BMELK, IZFAS, IZTAR, MEGAP, OZRDN, RODRG, SAFKR, TKURU, VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören ATLAS.E, ULAS.E, SNPAM.E, BURVA.E paylarında 04/11/2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcı aracı kurumların talebine istinaden piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılmıştır. Söz konusu paylar bu tarihten itibaren ilgili pazarda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye devam edecektir. Ayrıca, yeni pazar yapılanması ile birlikte Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki paylarda 04/11/2019 tarihinden itibaren yalnızca tek fiyat işlem yöntemi uygulanacağından bu pazarda AVHOL.E, BMELK.E, IZFAS.E, IZTAR.E, MEGAP.E, OZRDN.E, RODRG.E, SAFKR.E, TKURU, VANGD.E paylarında sürdürülmekte olan piyasa yapıcılık faaliyeti Pay Piyasası Prosedürü uyarınca 04/11/2019 tarihinden itibaren son bulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796222
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0041
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,59
|Açılış
|: 277,33
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3630
|7,3999
|% -0,14
|
|Frank
|5,7644
|5,7991
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5173
|1,5249
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,90
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|1,14
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
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17:55TACTR
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