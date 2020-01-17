***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









ama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.Bu açıklama Borsa İstanbul'un 17.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-397 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813362BIST