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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

17.01.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER


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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
 
 
 
 
  
 
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
 
 
 
  
 
 
Bu açıklama Borsa İstanbul'un 17.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-397 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813362


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BNTAS 3,83 415.163.112 % 15,02  
GEDIK 8,13 11.253.988 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.023.299 % 14,97  
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Sterlin 7,6595 7,6979 % 0,33  
Frank 6,0583 6,0948 % 0,21  
Riyal 1,5651 1,5730 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 4,41  
Altın Gr. 295 295 2,24  
Cumhuriyet 1.950 1.980 14,00  
Tam 1.942 1.991 14,79  
Yarım 939 963 7,16  
Çeyrek 471 481 3,58  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,10  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 64,89 64,89 0,27  
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