***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.01.2020 Tarih ve 2020/001 nolu kararına istinaden 24.03.2018 tarih ve 2018/011 no ile alınmış olan Yönetim kurulu Kararı ile 22.03.2017 tarihinde toplamda 14.486,96 m² alanda binaları ile birlikte alınan mevcut tesislerimize sınır bir başka tesisin katma değer oluşturması ve yeni istihdam alanları açması amacı ile faaliyete geçirilmesi, Mevcut iş kolumuz metal ambalajda kapasite artırımı, mevcut teneke ambalaj ürünlerinde ürün çeşitliliğinin artırılması konusunda ar-ge yatırımlarının ticarileştirilmesi amacı ile şirketimizin mevcut öz kaynaklarının kullanılması, elde edilen ve edilebilecek öz kaynakların söz konusu muhtemel yatırımlar için kullanılabilir halde bulundurulması ayrıca yatırımlar ile ilgili yurt dışı ve yurt içi firmalardan teklif alınması, alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu'na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN'a yetki verilmesi hususları doğrultusunda 5 Kg lık yağ tenekesi otomatik üretim ve kapak hattı alınarak faaliyete geçirilmiş. Metal ambalaj ürünlerinde ürün çeşitliliği kapsamında 5,10 ve 20 kg'lık kova hattı alınarak faaliyete geçirilmiş. Gelişen ve büyüyen üretim altyapısının güçlendirilmesi adına 1000 Kva lık yeni trafo alınarak kullanıma başlanmış, iç piyasada pazar oluşturma gayretleri çerçevesinde farklı ölçü ve ebatlarda çeşitlilik yaratılarak Satış ve Pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanmış, Endüstri 4.0 projesinin geliştirilmesi, "Big Data" projesinin hayata geçirilmesi amacı ile gerekli donanım ve yazılımlar satın alınmış aktif kullanıma geçilmiş, büyüyen yapımızın ihtiyaçları doğrultusunda ilgili alanlarda ki personelimizin gerekli eğitimleri tamamlanmış olup24.03.2018 tarih ve 2018/011 nolu karara binaen başlatılmış olan yatırım süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808196BIST