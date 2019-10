***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAtasel Tuncer - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - - - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi. APKO. Disiplin Komitesi. Yönetim Komitesi. Satinalma Komitesi. Kriz Yönetimi Komitesi. Bireysel Kredi Komitesi. Yeni Ürün Faaliyetler komitesiKalman Schiff - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ücret Komitesi. Satinalma Komitesi. APKO Üyesi C Bilisim Teknolojileri ve Telekominikasyon Hizmetleri A.S. YK Üyesi - Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi. Satinalma Komitesi. APKO. Yeni Ürün Faaliyetler KomitesiYonathan Serr - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Kredi Komitesi üyesi SrrBiz Ltd. - Bağımsız Üye Kredi KomitesiMenashe Carmon - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici - Overseas Export-Import Ltd YK Baskani. Timtex Ltd Israel YK Baskani.Turk Nippon Sigorta - YK Üyesi - Bağımsız Üye -Halil Eralp - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Denetim Komitesi Başkanı - - Bağımsız Üye Denetim Komitesi. Ücret KomitesiOREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ücret Komitesi üyesi. Denetim Komitesi üyesi Bank Hapoalim Ticari Bankacılık Başkan Yardımcısı - Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi. Denetim komitesiMICHAEL SCHILLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başka Vekilliği Bank Hapoalim BM Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd. Poalim Asset Management (UK) Ltd. PAM Holdings Ltd. Poalim Capital Markets Ltd. Poalim Capital Markets - Investment House Ltd. Poalim Capital Markets and Investments - Holdings Ltd. Bank Hapoalim Nominees Co. Poalim Financials Holdings Ltd. Hadassa Offices in Israel Hapoalim Nechasim (Menayot)Ltd. Opaz Ltd. Continental Poalim Ltd. Hapoalim Americai Israeli Ltd. Pekaot Poalim Ltd. Hapoalim International Israel Stock Exchange Hapoalim Hanpakot Ltd. Tarshish - Hapoalim Holdings and Investments 0 Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. Bağımsız Üye Değil -JOSEF KESTENBOUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı - - 0 Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. Bağımsız Üye Denetim Kurulu BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAtasel Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Bankacı Disiplin Komitesi Üyesi. Yönetim Komitesi Üyesi. Satınalma Komitesi Üyesi. Kriz Yönetim Komitesi Üyesi. İnsan Kaynakları Komitesi. Bilgi Güvenliği Yönetimi Komitesi. Risk Yönetimi Komitesi -Selçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Müdürlügü -Lori Hananel Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyesi. Risk Yönetimi Komitesi.Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi.Satınalma Komitesi.İnsan Kaynakları Komitesi. Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı . İç Kontrol Başkanlığı . Yönetim Kurulu Danışmanlığı Türk Tuborg A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAtasel Tuncer Genel MüdürLori Hananel Genel Müdür YardımcısıSelçuk Murat Özkefeli Genel Müdür YardımcısıHaydar Dalkıran Genel Müdür Yardımcısı