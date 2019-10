***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ATASEL TUNCER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Genel Müdür YardımcılığıHALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliOREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. ? Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel ? Yönetim Kurulu BaşkanıJOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. ? CEOMICHAEL SCHILLER - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıKALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı