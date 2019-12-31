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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

31.12.2019 14:42
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkına İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Geri Alım(Vefa) Hakkı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.12.2019
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 14.01.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
BRKO, TREBRKO00019 0,2672

Para Birimi TRY

Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
BRKO, TREBRKO00019 183.001 48.897,86

Ek Açıklamalar
Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı 21 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp ayrılma hakkı işlemlerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.
Ayrılma hakkına ilişkin bilgilendirme ve Talep formu ekte .PDF olarak sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BiRKO_ Ayrılma Hakkı Formu.pdf
EK: 2 BiRKO_Ayrılma hakkı kullanım duyurusu1.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806121


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Yarım 927 951 4,75  
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Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
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