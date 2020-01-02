***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri Sehven Doldurulmuş Olup Açıklama Tekrar Gönderilmiştir .Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri Sehven Doldurulmuş Olup Açıklama Tekrar Gönderilmiştir .Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Geri Alım(Vefa) HakkıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.12.2019Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 31.12.2019Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 14.01.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıBRKO, TREBRKO00019 0,2672Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı 21 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştır. Olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp ayrılma hakkı işlemlerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.Ayrılma hakkına ilişkin bilgilendirme ve Talep formu ekte .PDF olarak sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BiRKO_ Ayrılma Hakkı Formu.pdfEK: 2 BiRKO_Ayrılma hakkı kullanım duyurusu1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806454BIST