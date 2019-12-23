***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
23.12.2019 17:05
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2016
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
A ARTI BİR GAYRİ MENKUL DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize ait arsa ve binaların yeni yapılan değerleme raporları
Rapor Tarihi
20.12.2019
Açıklamalar
SPK Lisanslı ARTI BİR GAYRİ MENKUL DEĞERLEME A.Ş tarafından yapılan,
Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km Birko Caddesi N288 Merkez-Niğde'de konumlu 458 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde bulunan Arsa ve Fabrika Binaları Ve Arsaları nın piyasa değer tespitine yönelik değerleme raporu, ayrıca Niğde OSB Birko Cad. bulunan 455 Ada 6 Parsel Merkez / NİĞDE konumlu Koyunlu Halı Fabrika Binaları ve Arsaları nın piyasa değer tespitine yönelik olarak hazırlanmış olan değerleme raporu, ekte PDF olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804828
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,67
|Açılış
|: 283,86
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6785
|7,7170
|% -0,31
|
|Frank
|6,0398
|6,0762
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,25
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,17
|
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