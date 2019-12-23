***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2016Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşA ARTI BİR GAYRİ MENKUL DEĞERLEME A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize ait arsa ve binaların yeni yapılan değerleme raporlarıRapor Tarihi20.12.2019AçıklamalarSPK Lisanslı ARTI BİR GAYRİ MENKUL DEĞERLEME A.Ş tarafından yapılan,Organize Sanayi Bölgesi Bor Yolu 7.Km Birko Caddesi N288 Merkez-Niğde'de konumlu 458 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellerde bulunan Arsa ve Fabrika Binaları Ve Arsaları nın piyasa değer tespitine yönelik değerleme raporu, ayrıca Niğde OSB Birko Cad. bulunan 455 Ada 6 Parsel Merkez / NİĞDE konumlu Koyunlu Halı Fabrika Binaları ve Arsaları nın piyasa değer tespitine yönelik olarak hazırlanmış olan değerleme raporu, ekte PDF olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804828BIST