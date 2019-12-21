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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.12.2019 17:47
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüsüt Genel Kurulumuz Yapıldı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Tarihi 21.12.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir NİĞDE
İlçe NİĞDE MERKEZ
Adres Birko A.Ş - Niğde - Bor Yolu Üzeri 7. Km-(Fabrika Merkez Binası) - NİĞDE

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.06.2019 tarih ve 44649743 - 663.09 - E.8223 sayılı yazılarıyla şirketimize tebliğ edilen Tunç Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'den (Tunç Tekstil) Olan alacağının tahsili ile ilgili yönetim kurulunca yapılan işlemler ve pay sahiplerinin konuya ilişkin haklarına dair genel kurulun bilgilendirilmesi.
4 - Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz malvarlığının bir bölümü üzerinde Alacaklı Banka ile Vefa Sözleşmesi (Geri Alım Hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması.
5 - Yukarıda 4.maddedeki kararımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği Kapsamında değerlendirildiğinde a.) Güncel değeri, anapara ve birikmiş faiz (İşlem tarihine kadar doğacak faiz eklenecektir.) yaklaşık 15.500.000 TL banka borcuna karşılık olacak ve Banka ile birlikte kararlaştırılacak mal varlığının, söz konusu Tebliğ'in 6. Madde 1. Fıkrasındaki ‘'…., her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir.'' hükmü kapsamında olduğundan, ayni hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği. ...> b.) , c.), d.), e.), f.), g.), h.) şıklaları ekte bulunan bilgilendime EK'inden görülebilir( Not: Madde uzunluğu nedeniyle 5 maddenin tamamı buraya konamamıştır.)
6 - 28.11.2019 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 100.000.-TL'yi, aşması durumunda, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımına konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı'' bulunduğunun oylanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesi.
8 - İl Özel İdaresi ve Bakanlık nezdinde yürütülmüş, imar revizyon planı ile ilgili gelişmelerin paylaşılması ve değerlendirilmesi.
9 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BirkoBilgilendirmeDokumaniKAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 BirkoGenelKurulGundemiKAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BirkoVekaletnameKAP.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Birko Olağanüstü Genel Kurulu 21 Aralık 2019 Cumartesi Saat 14:00'de Şirket Merkezinde Yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili belgeler ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ToplantiTutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP_FizikiHazirun_ESAS.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Birko Olağanüstü Genel Kurulu 21 Aralık 2019 Cumartesi Saat 14:00'de Şirket Merkezinde Yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili belgeler ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804693


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Çeyrek 452 462 0,86  
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