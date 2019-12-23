***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2019 17:05
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEDAT KARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Görev Almadı 2.68
MURAT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Görev Almadı 0.25 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi
ZEKERİYA GÜNEYKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Görev Almadı 0.89 Bağımsız Üye Değil
KEMAL SELVİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yard. Görev Almadı 1.35 Bağımsız Üye Değil
LEVENT PENCERECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.05.2019 Almadı Görev Almadı 0.2 Bağımsız Üye Değil
HAYRETTİN YENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.05.2019 Almadı Görev Almadı 0.01 Bağımsız Üye Değil
HASAN TÜRKEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.12.2019 Almadı 0.9561
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804826
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,5820
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|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,67
|Açılış
|: 283,86
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6785
|7,7170
|% -0,31
|
|Frank
|6,0398
|6,0762
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,25
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,17
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Seans Raporu
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