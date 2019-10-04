***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2019 18:16
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/12/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde satış-pazarlama ve üretim konularında faaliyet gösterecek şirketimizin, geçen süre zarfında pazara yönelik araştırma ve görüşmeleri devam etmekte, pazar büyüklüğü göz önüne alınarak doğru dağıtım kanalları ve yapılandırma çalışmaları genel müdürümüz tarafından sürdürülmektedir.
Saygılarımızla,
Berkosan A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790516
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