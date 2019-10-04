***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/12/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAmerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde satış-pazarlama ve üretim konularında faaliyet gösterecek şirketimizin, geçen süre zarfında pazara yönelik araştırma ve görüşmeleri devam etmekte, pazar büyüklüğü göz önüne alınarak doğru dağıtım kanalları ve yapılandırma çalışmaları genel müdürümüz tarafından sürdürülmektedir.Saygılarımızla,Berkosan A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790516BIST