***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2019 16:26
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli ve 53/1230 sayılı kararı ile
yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, 139.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (Nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek
borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesi ve borçlanma aracının ihracına ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789226
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