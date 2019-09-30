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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi

30.09.2019 16:26
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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli ve 53/1230 sayılı kararı ile  
yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, 139.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (Nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek 
borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesi ve borçlanma aracının ihracına ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789226


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