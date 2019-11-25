***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesik olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800371BIST