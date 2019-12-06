***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli ve 53/1230 sayılı kararı ile onaylanan 139.000.000 TL nominal tutara kadar olan, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi 30.09.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı.Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 25.11.2019 tarihli ve 2019/42 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ihraç belgesinin yetkili kuruluş, garanti ve garantörlere ilişkin bölümleri güncellenmiş olup, tadil edilmiş ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve 03.12.2019 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.15064 sayılı yazı ile tarafımıza tebliğ edilmiştir.Tadil edilmiş ihraç belgesi örneği ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802393BIST