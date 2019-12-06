***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2019 18:08
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli ve 53/1230 sayılı kararı ile onaylanan 139.000.000 TL nominal tutara kadar olan, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi 30.09.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı.
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 25.11.2019 tarihli ve 2019/42 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ihraç belgesinin yetkili kuruluş, garanti ve garantörlere ilişkin bölümleri güncellenmiş olup, tadil edilmiş ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve 03.12.2019 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.15064 sayılı yazı ile tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Tadil edilmiş ihraç belgesi örneği ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802393
BIST
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 210,16
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
18:055,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0383
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7903
En Düşük
5,7410
18:056,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
18:05272,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,85
|Açılış
|: 272,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5824
|7,6204
|% 0,51
|
|Frank
|5,8222
|5,8572
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|-14,34
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,55
|16,59
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,80
|
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