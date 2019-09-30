***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Limit Başvurumuzun SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2019İhraç Tavanı Tutarı 139.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.09.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.09.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.09.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.09.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 139.000.000,00 TL (yüzotuzdokuzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli ve 53/1230 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Birikim Varlık Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789221BIST