***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2019 16:13
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Limit Başvurumuzun SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2019
İhraç Tavanı Tutarı 139.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.09.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.09.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.09.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.09.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 139.000.000,00 TL (yüzotuzdokuzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli ve 53/1230 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Birikim Varlık Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789221
BIST