***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYSK1910 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 95.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.11.2019Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30.50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35.19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYSK1910Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.105.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.03.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 21.03.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 2,33973 610.786,52 Evet2 07.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 2,33973 610.786,52 Evet3 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 2,33973 610.786,52 Evet4 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 2,33973 610.786,52 Evet5 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,33973 610.786,52 Evet6 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 2,33973 610.786,52Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 26.105.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 26.105.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 27.11.2019 itfa tarihli, TRFBVYSK1910 ISIN kodlu finansman bonosunun, 5.kupon faiz ödemesi 30.10.2019 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795296BIST