***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.11.2019 17:10
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBVYSK1910 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN ANAPARA VE 6.KUPON FAİZ ÖDEME AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35.19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYSK1910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.105.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.03.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 21.03.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 2,33973 610.786,52 Evet
2 07.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 2,33973 610.786,52 Evet
3 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 2,33973 610.786,52 Evet
4 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 2,33973 610.786,52 Evet
5 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,33973 610.786,52 Evet
6 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 2,33973 610.786,52 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 26.105.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 26.105.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 27.11.2019 itfa tarihli, TRFBVYSK1910 ISIN kodlu finansman bonosunun, 6.kupon faiz ödemesi ile anapara ödemesi 27.11.2019 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800654
BIST