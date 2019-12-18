***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS32013 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 3.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 95.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS32013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.03.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 21.03.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 1,53425 406.576,25 Evet2 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,53425 406.576,25 Evet3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 1,53425 406.576,25 Evet4 15.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 1,53425 406.576,255 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 1,53425 406.576,256 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 1,53425 406.576,25Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 26.500.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 26.500.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 11.03.2020 itfa tarihli, TRFBVYS32013 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 3.kupon faiz ödemesi 18.12.2019 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804140BIST