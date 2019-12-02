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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.12.2019 17:27
GÜNCEL HABERLER



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu 95000000 TRY Yurtiçi 27.09.2018 27.09.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu 139000000 TRY Yurtiçi 26.09.2019 26.09.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801321


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.004
Değişim :  1,03% |  1.100,62
Açılış :  107.350  
Önceki Kapanış :  106.904  
En Yüksek
108.210 En Düşük
107.318
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,25 415.709.855 % 19,68  
SANKO 8,28 42.326.341 % 18,79  
SMART 7,10 160.444.015 % 16,78  
BJKAS 3,34 432.490.408 % 14,78  
KLNMA 53,20 5.026.432 % 14,51  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4014 7,4386 % -0,17  
Frank 5,7607 5,7954 % 0,61  
Riyal 1,5273 1,5349 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.464 -2,85  
Altın Gr. 270 270 -0,86  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -3,00  
Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
Gümüş.Ons 16,94 16,99 -0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,02  
B. Petrol 61,33 61,33 0,84  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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