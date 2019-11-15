***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2019 15:29
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799128
BIST
17:53105.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.561,31
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:535,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:536,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:53270,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,02
|Açılış
|: 270,79
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.317.366
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.028.554
|% 19,10
|
|TIRE
|2,11
|168.439.495
|% 15,30
|
|KLNMA
|44,34
|30.877.133
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|METRO
|1,85
|72.759.881
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.101.616
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.237.096.136
|% 0,66
|
|GARAN
|9,93
|512.675.571
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,25
|341.832.111
|% 0,74
|
|SISE
|4,45
|299.465.800
|% -0,67
|
|ASELS
|19,14
|268.429.414
|% 0,95
|
|KARSN
|1,32
|156.545.412
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.028.554
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.237.096.136
|% 0,66
|
|TIRE
|2,11
|168.439.495
|% 15,30
|
|KRDMD
|2,34
|168.290.978
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3953
|7,4324
|% 0,20
|
|Frank
|5,7822
|5,8170
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|-5,49
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,14
|
Seans Raporu
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