***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBora Yüksel Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü - (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) 0212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 700854 - 206146Ceren Cem Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 0 212 393 59 80 bmb.investor@borusan.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802775BIST