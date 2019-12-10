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***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.12.2019 11:32
GÜNCEL HABERLER



***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bora Yüksel Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü - (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) 0212 393 57 58 bmb.investor@borusan.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 700854 - 206146
Ceren Cem Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 0 212 393 59 80 bmb.investor@borusan.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802775


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 7,59 125.551.547 % 19,91  
DENCM 8,63 19.655.219 % 15,07  
RYGYO 3,99 18.854.117 % 14,00  
RYSAS 3,00 23.176.887 % 12,78  
ARMDA 14,50 3.744.453 % 12,58  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6208 7,6591 % 0,07  
Frank 5,8644 5,8997 % 0,12  
Riyal 1,5425 1,5502 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 5,68  
Altın Gr. 274 274 0,83  
Cumhuriyet 1.812 1.839 10,00  
Tam 1.805 1.850 2,84  
Yarım 873 895 1,57  
Çeyrek 438 448 0,68  
Gümüş.Ons 16,66 16,68 0,07  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,01  
B. Petrol 63,88 63,88 -0,37  
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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