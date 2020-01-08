***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2020 14:34
***BRYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809037
BIST
15:35113.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 581,65
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:355,9512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0216
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:356,6205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0369
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:35301,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 301,95
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,60
|14.306.141
|% 15,95
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.283.840
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,08
|72.622.620
|% 12,30
|
|TIRE
|5,63
|240.466.085
|% 11,93
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,24
|65.519.078
|% -13,69
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,59
|1.756.636.570
|% 0,30
|
|ASELS
|22,42
|650.018.083
|% 0,09
|
|GARAN
|11,05
|427.199.721
|% 3,95
|
|PETKM
|3,70
|427.156.588
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|416.095.553
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,62
|354.274.844
|% 1,25
|
|THYAO
|13,59
|1.756.636.570
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,40
|168.107.127
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|303.622.466
|% 0,76
|
|PETKM
|3,70
|427.156.588
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7704
|7,8094
|% -0,53
|
|Frank
|6,0944
|6,1311
|% -0,52
|
|Riyal
|1,5801
|1,5881
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|
|Yarım
|963
|988
|1,80
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
|