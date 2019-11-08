***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler636.032.185 -186.530.275 449.501.910 449.501.910Transferler-200.342 2.450.160 57.188.529 -59.438.347Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.419.909 784.175.728 -544.048 690.211.771 690.211.771Kar Payları-25.907.825 -25.907.825 -25.907.825Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.193.500 6.193.500 -6.193.500 -6.193.500 -6.193.500Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -13.940.270 675.000 542.411.934 1.273.455.475 30.770.659 177.252.409 -544.048 2.038.206.159 2.038.206.159Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807Transferler-353.026 2.090.066 22.659.940 -24.396.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.706.126 135.163.157 43.686.438 222.555.721 222.555.721Kar Payları-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 745.937.801 1.148.993.656 42.458.529 149.893.093 43.686.438 2.136.231.443 2.136.231.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.978.760 107.467.440Dönem Karı (Zararı)43.686.438 -544.048Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.614.716 85.126.915Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.323.977 35.714Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.878.670 -4.815.627Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.712.272 -16.281.169Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-6.805.281 75.611.195İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-6.805.281 75.611.195Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.105.484 30.576.802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.092.962 22.884.573Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler66.620İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)66.620Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.188.305 -1.267.648İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.085.736 -1.111.784İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-102.569 -155.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.343 24.085.601Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.978.760 107.467.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.603.665 -17.628.476İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-14.752Ödenen Faiz-895.560 -16.237Alınan Faiz8.061.049 11.213.408Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.561.824 -28.810.895FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.625.085 -32.101.325İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.055.547 -6.193.500İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.055.547 -6.193.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.000.000Kredilerden Nakit Girişleri23.000.000Ödenen Temettüler-41.569.538 -25.907.825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.957.340 57.737.639Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.463.719 156.266.200NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.421.059 214.003.839DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ389.265.902 265.708.191DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ427.686.961 479.712.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 427.686.961 389.265.902Ticari Alacaklar560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar560Diğer Dönen Varlıklar7 26.626.920 22.386.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26.626.920 22.386.453ARA TOPLAM454.314.441 411.652.355TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR454.314.441 411.652.355DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.554.597.163 1.402.161.541Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 228.443.057 215.928.438Diğer Duran Varlıklar12.125 14.289TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.783.052.345 1.618.104.268TOPLAM VARLIKLAR2.237.366.786 2.029.756.623KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 23.000.000Ticari Borçlar116.464 117.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 100.885 101.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.579 15.624Diğer Borçlar4.389.127 5.576.172İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.333.646 5.418.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar55.481 157.445ARA TOPLAM27.505.591 5.693.336TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.505.591 5.693.336UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar207.751 166.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar207.751 166.812Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 73.422.001 65.595.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.629.752 65.762.480TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.135.343 71.455.816ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.136.231.443 1.958.300.807Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -20.482.527Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)745.937.801 702.584.701Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)745.937.801 702.584.701Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)745.937.801 702.584.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.148.993.656 1.013.830.499Yabancı Para Çevrim Farkları1.148.993.656 1.013.830.499Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.458.529 37.312.916Yasal Yedekler42.458.529 37.312.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları149.893.093 171.858.238Net Dönem Karı veya Zararı43.686.438 24.396.980TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.136.231.443 1.958.300.807TOPLAM KAYNAKLAR2.237.366.786 2.029.756.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 48.713.478 75.150.190TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.713.478 75.150.190BRÜT KAR (ZARAR)48.713.478 75.150.190Genel Yönetim Giderleri-16.111.542 -12.454.658 -2.415.389 -1.923.603Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.865 7.361 343 27Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-355.271 -32.713 -27.202 -18.271ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.252.530 62.670.180 -2.442.248 -1.941.847Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.061.049 11.213.408 1.457.391 4.594.779Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.182.379 -6.397.781 1.800.672 -3.064.361Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 9.660.722 -37.453.053 20.795.661 -32.142.396FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.791.922 30.032.754 21.611.476 -32.553.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.791.922 30.032.754 21.611.476 -32.553.825Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.105.484 -30.576.802 2.371.844 -18.661.054Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -3.561.824 -28.810.895 2.331.095 -17.867.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -543.660 -1.765.907 40.749 -793.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.686.438 -544.048 23.983.320 -51.214.879DÖNEM KARI (ZARARI)43.686.438 -544.048 23.983.320 -51.214.879Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları43.686.438 -544.048 23.983.320 -51.214.879Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,01553300 -0,00019300 0,00852700 0,01821000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar46.006.448 -98.336.746 21.964.205 -35.139.543Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları46.006.448 -98.336.746 21.964.205 -35.139.543Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar132.862.835 789.092.565 -46.583.023 456.631.613Yabancı Para Çevrim Farkları145.845.233 848.176.239 -36.475.644 491.371.414Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)145.845.233 848.176.239 -36.475.644 491.371.414Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-10.682.076 -22.728.104 -9.009.169 -12.556.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.300.322 -36.355.570 -1.098.210 -22.183.755Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.300.322 -36.355.570 -1.098.210 -22.183.755DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.869.283 690.755.819 -24.618.818 421.492.070TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.555.721 690.211.771 -635.498 370.277.191Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları222.555.721 690.211.771 -635.498 370.277.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797841BIST