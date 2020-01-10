***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.01.2020 16:12
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 10.01.2020 tarih ve BİAŞ-2- 223 sayı ile yapılması istenen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin bilgilendirmedir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811803
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05293,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,65
|Açılış
|: 293,29
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6342
|7,6725
|% -0,16
|
|Frank
|5,9956
|6,0318
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5580
|1,5658
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|4,71
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,82
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,30
|
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