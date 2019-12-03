***BSOKE* *AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.12.2019 18:10
***BSOKE******AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGUV, BSOKE]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (AKGUV) ve Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 04/12/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Özge ELMAS
34046936
Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/01/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801588
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
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|Açılış
|: 107.873
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|Önceki Kapanış
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108.777
En Düşük
106.790
18:055,7491
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0073
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5,7440
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En Düşük
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18:056,3788
En Yüksek
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|: 0,19%
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|Açılış
|: 6,3490
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 1,25%
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|Açılış
|: 273,59
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|Önceki Kapanış
|: 270,21
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274,36
En Düşük
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|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
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|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
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|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
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|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4580
|7,4954
|% 0,60
|
|Frank
|5,8081
|5,8431
|% 0,66
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|15,97
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,43
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
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|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,23
|
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|3,17
|0,05
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|60,98
|0,06
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