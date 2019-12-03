***BSOKE* *AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BSOKE******AKGUV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [AKGUV, BSOKE]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (AKGUV) ve Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 04/12/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıÖzge ELMAS34046936Tedbirin uygulanacağı son tarih 03/01/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801588BIST