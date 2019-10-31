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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

31.10.2019 17:41
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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Döner Fırın-1 Duruşuna Devam Edilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın-1' in durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Piyasa koşulları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
11.09.2019
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yoktur.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş, çimento üretim ve satışımızı etkilememektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Planlı klinker stoku bulunmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Piyasa koşullarının iyileşmesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
02.01.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar

11.09.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 31.10.2019 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğumuz 1.fırınımızın yeterli klinker stokunun bulunması ve piyasa koşulları nedeniyle fırın duruşu 02.01.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  Çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795891


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Altın Gr. 278 278 3,92  
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