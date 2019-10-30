***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-31.523.149 31.523.149 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)386.202 386.202 386.202 -10.586.696 -10.586.696 -10.586.696 -133.898.277 -133.898.277 -144.098.771 -144.098.771Dönem Karı (Zararı)-133.898.277 -133.898.277 -133.898.277 -133.898.277Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)386.202 386.202 386.202 -10.586.696 -10.586.696 -10.586.696 -10.200.494 -10.200.494Sermaye Arttırımı140.000.000 129.036 140.129.036 140.129.036Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-54.546 -54.546 -54.546Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 122.912 57.670.307 57.670.307 832.923 832.923 832.923 20.177.875 25.580.049 -133.898.277 -108.318.228 430.507.416 430.507.416Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-76.565.711 76.565.711 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.358.651 -1.358.651 -1.358.651 1.471.240 1.471.240 1.471.240 -101.912.777 -101.912.777 -101.800.188 -101.800.188Dönem Karı (Zararı)-101.912.777 -101.912.777 -101.912.777 -101.912.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.358.651 -1.358.651 -1.358.651 1.471.240 1.471.240 1.471.240 112.589 112.589Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.710.563 55.836.832 55.836.832 -988.612 -988.612 -988.612 20.177.875 -50.985.662 -101.912.777 -152.898.439 382.272.195 382.272.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.554.555 67.318.629Dönem Karı (Zararı)-101.912.777 -133.898.277Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.528.508 165.993.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 38.077.843 9.022.524Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.151.600 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.151.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.647.517 2.087.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.356.870 1.525.252Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 290.647 561.791Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.726.828 8.215.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-855.682 -516.025Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 28.795.125 9.592.872Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 -3.166.473 -1.187.552Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 3.953.858 325.824Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.136.650 174.977.076Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler186.429 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler186.429Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 435.761 9.392.553Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.166.817 -37.701.083Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-937 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-80.808.465 35.815.277Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.878.554 -34.053.074Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.400.943 -353.970İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.451.035 -249.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)50.092 -104.470Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.400.208 -26.774.318Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.251.822 -4.836.185Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.170.820 83.472.630Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)888.906 1.088.121Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.775.748 -3.835.960İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.775.748 -3.835.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.576.384 21.108.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-23.342.408 20.663.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.233.976 444.365Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-98.192.734 67.910.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.260.200 -781.403Vergi İadeleri (Ödemeleri)-101.621 189.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.826.154 -122.600.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.407.604 -123.543.437Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.407.604 -123.543.437Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.725.768 426.849Alınan Faiz855.682 516.025FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI148.818.278 102.037.782Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.074.490Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.074.490Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri307.206.326 92.741.317Kredilerden Nakit Girişleri307.206.326 92.741.317Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-152.625.773 -99.909.474Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-152.625.773 -99.909.474İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış31.446.846 -16.690.250Ödenen Faiz-37.209.121 -14.178.301YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.437.569 46.755.848NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.437.569 46.755.848DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.830.347 3.771.655DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.267.916 50.527.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.267.916 11.830.347Ticari Alacaklar25.327.453 48.159.865İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,19 7.372.299 6.891.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.955.154 41.268.378Diğer Alacaklar7.222.823 821.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 7.095.701 644.666İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar127.122 177.214Türev Araçlar186.429Stoklar8 99.873.893 78.473.685Peşin Ödenmiş Giderler9 10.846.745 2.594.923Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 148.283 46.664Diğer Dönen Varlıklar44.172.415 21.087.283ARA TOPLAM223.859.528 163.201.076TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.859.528 163.201.076DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 19.321.540 17.772.866Diğer Alacaklar305.241 305.241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar305.241 305.241Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 33.038.222 33.473.983Maddi Duran Varlıklar10 1.019.116.612 1.030.909.589Kullanım Hakkı Varlıkları334.710Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 425.110 453.619Peşin Ödenmiş Giderler9 1.408.163 3.133.931Ertelenmiş Vergi Varlığı17 31.944.186 33.848.774TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.105.893.784 1.119.898.003TOPLAM VARLIKLAR1.329.753.312 1.283.099.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 185.591.057 65.118.073Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 68.120.589 88.317.172Ticari Borçlar73.034.046 113.371.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,19 3.881.343 4.222.135İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 69.152.703 109.149.204Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.495.312 1.606.406Diğer Borçlar32.429.037 1.067.396İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 31.526.846 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar902.191 987.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.681.115 10.521.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.335.796 1.643.882ARA TOPLAM371.686.952 281.646.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER371.686.952 281.646.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 558.362.876 502.336.656Uzun Vadeli Karşılıklar17.431.289 15.043.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 13.688.096 11.591.426Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 3.743.193 3.452.546TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER575.794.165 517.380.628TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER947.481.117 799.026.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar382.272.195 484.072.383Ödenmiş Sermaye13 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 59.824.631 59.824.631Geri Alınmış Paylar (-)-191.117 -191.117Paylara İlişkin Primler (İskontolar)511.025 511.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.836.832 57.195.483Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.836.832 57.195.483Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.547.395 57.547.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.710.563 -351.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-988.612 -2.459.852Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-988.612 -2.459.852Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-988.612 -2.459.852Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.177.875 20.177.875Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.985.662 25.580.049Net Dönem Karı veya Zararı-101.912.777 -76.565.711TOPLAM ÖZKAYNAKLAR382.272.195 484.072.383TOPLAM KAYNAKLAR1.329.753.312 1.283.099.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 196.745.469 220.177.882 37.039.350 100.269.781Satışların Maliyeti14 -197.131.949 -146.973.410 -41.333.022 -66.184.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-386.480 73.204.472 -4.293.672 34.085.638BRÜT KAR (ZARAR)-386.480 73.204.472 -4.293.672 34.085.638Genel Yönetim Giderleri-13.058.180 -12.341.032 -5.018.429 -4.478.312Pazarlama Giderleri-39.921.785 -16.392.563 -6.601.397 -10.802.817Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 18.011.287 6.572.001 4.853.362 968.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -17.635.470 -11.716.867 -5.883.313 -6.723.534ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-52.990.628 39.326.011 -16.943.449 13.049.808Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler856.619 516.025 185.591 410.127Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.151.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -435.761 -9.392.553 -2.896